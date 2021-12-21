سمية الألفي في مواجهة مع السرطان.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه الفنانة المصرية الشهيرة سمية الألفي تدهوراً في حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة بعد تبين إصابتها بمرض السرطان، فيما خضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم السرطاني.

وقال شقيق الفنانة المصرية في تصريحات صحفية: إن سمية خرجت من المستشفى، أمس الاثنين بعد خضوعها للعملية الجراحية، حيث تتواجد في المنزل من أجل استكمال الرحلة العلاجية المنصوص عليها من الأطباء.

وأضاف ألفي الألفي شقيق الفنانة المصرية أن سمية كانت تتعامل بشكل طبيعي، حيث حضرت أحد العروض السينمائية التي يقدمها نجلها أحمد الفيشاوي نجل الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي، وحرصت على دعمه بعد عودته للسينما بفيلم «ريتسا».

وأكد أنهم في مرحلة انتظار نتيجة تحليل الورم، فمن المنتظر استلامه خلال أيام قليلة، مؤكداً على تحسن الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي خلال الساعات القليلة الماضية ليطمئن جمهورها.