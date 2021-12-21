ميريام فارس توحّد العالم عبر الموسيقى في “إكسبو 2020 دبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي ملكة المسرح ميريام فارس حفلاً فنيًا ضخمًا على مسرح حديقة اليوبيل ضمن فعاليات “إكسبو 2020 دبي” يوم الخمس 29 ديسمبر الحالي.

وستلتقي ميريام فارس بمعجبيها من جميع أنحاء العالم العربي، حيث ستعيد إحياء أغنياتها الشهيرة من مسيرتها الفنية الحافلة بأداء جديد ومبتكر سيسلط الضوء على الكيفية التي تربط فيها الموسيقى بين جميع البشر من جميع أنحاء العالم.

وأعلن الحساب الرسمي لفعاليات “إكسبو 2020 دبي” عن حفل ميريام فارس من خلال موقع “تويتر”، وجاء في الإعلان: “لا تفوتوا فرصة حضور حفل ملكة المسرح الفنانة ميريام فارس، والتي ستشعل منصة اليوبيل بأغانيها وحضورها الرائع يوم الأربعاء 29 ديسمبر الساعة 20:30”.

الجدير ذكره أن منصة “نتفليكس” العالمية كانت قد عرضت منذ أشهر وثائقي خاص بعنوات “ميريام فارس”، بالتزامن مع صدور كليب “غدارة يا دنيا” لميريام، وذلك بعدما اختارت المنصة ملكة المسرح لتكون أوّل فنانة عربية يُعرض لها عمل تروي فيه تفاصيل من تجربتها وحياتها الخاصة.

ووقع اختيار المنصة الرائدة عالمياً على ميريام فارس التي أدّت العديد من لهجات دول العالم العربي في أغنياتها، لا سيّما أنّ هذه المنصة سبق وأنتجت هذا النوع من الوثائقيات لأشهر المغنيات العالميات.