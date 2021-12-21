نيللي كريم وشريف سلامة وأحمد حاتم.. بداية تحضيرات مسلسل "أحوال شخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت شركة "العدل جروب"، عن بدء التحضيرات لمسلسل "أحوال شخصية" -اسم مؤقت- للنجمة نيللي كريم، والذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022.

ونشر حساب "العدل جروب" على "إنستجرام"، صورا لمخرج المسلسل ماندو العدل تجمعه بأبطال العمل: نيللي كريم، شريف سلامة، وأحمد حاتم، إضافة إلى المنتج جمال العدل.

وعلقت العدل جروب: "ضمن مفاجآت رمضان 2022.. بداية تحضيرات مسلسل (أحوال شخصية) اسم مؤقت للنجمة نيللي كريم.. المسلسل دراما إنسانية تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل".

ومن جانب آخر؛ تنتظر الفنانة نيللي كريم عرض مسلسلها مع النجم عمرو سعد "الجسر"، يوم 26 ديسمبر الجاري، عبر منصة Netflix.

تدور أحداث مسلسل "الجسر" في 6 حلقات فقط، وتقدم "نيللي" فيه دور زعيمة مستعمرة تستولي على المنطقة التي تعيش فيها، وتدخل في صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث في إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.