فستان قصير وبورنس مثير.. 10 نجمات أثارت الجدل بإطلالتهن في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

على مدار عام كامل، أطلت العديد من النجمات بإطلالات متنوعة ومختلفة، سواء على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، أو عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، لتخطف بعضهن الأنظار وتثرن الجدل.

وفي 2021، ظهر بعض نجمات الفن بإطلالات أثارت الجدل على موقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث رواد السوشيال ميديا.

ظهرت الفنانة رانيا يوسف وهي تحتفل بعيد ميلادها من إسبانيا وسط أصدقائها، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها بـ "إنستجرام"، وارتدت فستانا قصيرا باللون الأحمر الناري، بفتحة حرف الـV الكبيرة من عند الصدر، وصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه حذاء بكعب عال باللون الأسود.

وزينت الإطلالة بسلسلة طويلة وحلق، واختارت أن تكون إطلالتها جريئة بمكياج قوي، وتسريحة شعر المنسدل.

نجلاء بدر:

تصدرت الفنانة نجلاء بدر محركات البحث خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، بعد أن ظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر.

نادين نجيم:

نالت إطلالة الفنانة اللبنانية نادين نجيم في حفل افتتاح مهرجان الجونة، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون أيقونة حفل الافتتاح.

وظهرت نادين بإطلالة ذهبية ساحرة، فارتدت فستانا ذهبيا لامعا مفتوحا على الصدر وبأكمام، وكان اللون مناسبًا للون بشرتها البرونزية.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل المموج، كما اختارت مكياجًا يعتمد على الألوان البنية.

دينا الشربيني:

وأثارت الفنانة دينا الشربيني جدلًا بإطلالتها الجريئة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي دون أكتاف، وتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن، وبوجود فتحة ساق جريئة

منة شلبي:

وظهرت أيضًا الفنانة منه شلبي بإطلالة مثيرة أثارت جدل المتابعين في حفل افتتاح مهرجان الجونة، حيث ارتدت فستانا بصيحة الكروب، ومكشوف عند منطقة البطن، وفتحة ساق طويلة أيضا.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع واكسسوار بسيط عند حول الرقبة بفص باللون الأخضر، كما اعتمدت اللون الأحمر الصارخ للشفاه، وتسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين.

مايا دياب:

كما شاركت المطربة مايا دياب متابعيها مجموعة صور عبر "إنستجرام"، وظهرت بفستان باللون الأسود بقصة الكب وشفاف عند منطقة الظهر والجانب الأيمن.

واعتمدت مايا مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود. واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

سمية الخشاب:

أيضا ظهرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها بـ"إنستجرام" ببورنص باللون الأسود مزود بأكمام ومزينا بطبعات باللون الذهبي.

واعتمدت بسنت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واختارت سمية تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وأقراط.

هيفاء وهبي:

وأطلت الفنانة هيفاء وهبي عبر "إنستجرام" بـ بورنص باللون الأبيض، مزود بأكمام طويلة، اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة أساور.

رزان مغربي:

وتألقت الفنانة رزان مغربي في ثامن أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 بتوب ستوميك باللون الأسود اللامع، وجيب غير متساوي الأطوال مزين بالكرانيش باللون الفضي.

هدى المفتي:

وارتدت الفنانة هدى المفتي في اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 فستان جلدي قصير مزين بإكسسوارات ذهبية على منطقة الوسط، وانتعلت حذاء عالي برباط يلتف حول الساق.