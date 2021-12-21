أبرز إطلالات النجمات في جلسات التصوير خلال 2021.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتاد كثير من نجمات الفن على نشر صورا لهن في أحدث جلسات التصوير عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستعراض جمالهن ورشاقتهن.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات في جلسات التصوير خلال عام 2021.

- درة:

تألقت الفنانة درة بإطلالة جذابة، إذ ارتدت بليزر باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، مع بنطلون وشميز بنفس اللون، واعتمدت درة مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من خاتم، وحلق، وأسورة.

- منى زكي:

وعلى الطريقة الإفريقية وسط الطبيعة، التي شبهها المصور بالغابات، استطاعت الفنانة منى زكي خطف أنظار متابعيها، مرتدية بلوزة باللون الأزرق الفاتح، وربطت شعرها بطرحة على الطريقة الأفريقية، وميزت إطلالتها بارتداء نظارة شمسية من أحدث الصيحات.

- غادة عبد الرازق:

وتألقت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة ناعمة، فارتدت فستانا طويلا باللون الكافيه بقصة الكب، ويتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ومزود باسكتنشن، ومرصع بالفصوص اللامعة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، أقراط طويلة، أسورة، مجموعة خواتم.

- مايا دياب:

ظهرت الفنانة مايا دياب بـ فستان طويل باللون الأسود، وتميز قصته بأنه مزود بأكمام ومكشوفا عند منطقة الصدر، وشفاف وبدون بطانة، واعتمدت مايا مكياجا هادئا، وتركت شعرها الويفي منسدل على كتفيها, وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وأقراط طويلة، وخاتم.

- روبي:

بينما أطلت الفنانة روبي بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت فستانًا قصير من قماش الستان، باللون الأسود بصيحة الكتف والكتف، وانتعلت حذاء مفتوح باللون الأبيض, واختارت تسريحة الشعر المرفوع، ولم تتكلف باستخدام الكثير من الإكسسوارات حيث ارتدت فقط، خاتم واسورة وقرطين.

واعتمدت مكياجًا يبرز رسمة العينين، إضافة إلى لون الروج الأحمر، والمانكير بنفس اللون.

- ياسمين صبري:

وارتدت الفنانة ياسمين صبري فستاناً طويلا باللوني البني والأسود بنقشة التايجر، كت بدون أكمام، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات البيج، إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا بشكل عشوائي.

- سمية الخشاب:

وتألقت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة تشبه عروس البحر، مرتدية فستان طويل باللون البرتقالي الناري، بصيحة الأوف شولدر والأكمام الفضفاضة.

والفستان مزين بسلاسل عند منطقة الخصر تبرز رشاقة قوامها، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والألوان النارية بالمكياج.

- مايان السيد:

وارتدت الفنانة مايان السيد توب باللون الأسود، وجيب باللون الأبيض في الأسود منقوشة بنقشة الزيبرا (الحمار المخطط)، وجاكيت باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ريا أبي راشد:

أطلت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة جذابة، إذ ظهرت مرتدية فستانا باللون الأبيض، مزود بأكمام، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها الويفي على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم وحلق.