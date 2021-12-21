القصة الكاملة لأزمة دينا حسين.. اتُهمت بالإساءة لسمعة فنانات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أثارت الفنانة دينا حسين الشهيرة بـ"دليلة"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، بسبب انتشار مقطع فيديو لها تشكو فيه من حال الوسط الفني.

دينا حسين تثير الجدل

أكدت في الفيديو الذي نشرته قبل ساعات أنها حاولت تحقيق حلمها وذهبت لأكثر من شركة إنتاج، وكانوا يؤكدون إعجابهم بصوتها، لكن في كل مرة تفاجأ بتحول مجرى الحديث من العمل الفني لأمور شخصية، مشددة أنها لن ترضَ بتقديم أية تنازلات.

وقالت إنه في حال استمرار الوضع بهذه الطريقة، وأن وصولها لحلمها سيكون مرتبطا بالتنازل، لن تقبل وستجلس في البيت.

الاتحاد العام للنقابات الفنية يرد على دينا حسين

عقب تداول الفيديو، أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية "السينمائية والتمثيلية والموسيقية"، بيانا، قال فيه: تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسئولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها أحد القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الاعلامي فرصة لاطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة.. إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر".

أضاف الاتحاد: "لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة و(التريند) دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين.. هذا وسوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية للتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير".

أشرف زكي يعقب

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من جانبه، أبدى رفضه بشكل قاطع الإساءة لسمعة فنانات مصر، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" على قناة CBC، إنه لا سكوت على إهانة الفنانين والفنانات وهذه المهنة، مشددّا على أن هذه الإساءة من جانب الفنانة المغمورة ما هي إلا شماعة لتعليق فشلها والوصول إلى الشهرة وعمل "التريند" والرد سيكون من خلال الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.

دينا حسين تخرج عن صمتها وتعتذر

وردت الفنانة دينا حسين "دليلة"، على اتهامها بالإساءة للفنانين، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أنا صاحبة الفيديو الذي ظهر منذ عام وما زال يظهر حتى الآن، ولا أعرف لماذا يتم نشر الفيديو مرة ثانية اليوم.. الفيديو ده كنت بفضفض فيه مع أصحابي والناس اللي بحبها عندي عادي على فيسبوك، وكنت أشتكي من شخصية معينة في شركة إنتاج، ولم أذكر أي اسم، ومن خنقتي طلعت الكلمتين اللي عندي في فيديو".

أضافت: "بعدها طلعت في برنامج ريهام سعيد وقلت إنه مش كل الناس وحشة.. مصر هي هوليود الشرق وأم الدنيا وهي من صنعت الفن أساسا وأم الفن، فمينفعش أنا حتة عيلة تعقب على مصر وفنانين مصر، أنا عقبت على مشكلة خاصة أواجهها، ومر على الفيديو ده سنة، أنا واحدة شغالة في أمان الله ومن خير بلدي وشغالة فيها ورزقي كله منها وحياتي كلها في بلدي، فإزاي هغلط في بلدي أم الدنيا؟".

وتابعت: "أنا كنت بتكلم عن حاجة شخصية، وصححت بعدها المعلومة وقولت إن مش كل الناس كده، أنا قاعدة في أمان الله لقيت فجأة الدنيا اتقلبت فوق راسي، وأنا آسفة، ومش حتة عيلة زيي اللي هتغلط في بلدها".

من هي دينا حسين؟

دينا حسين من مواليد الإسكندرية في 2 يونيو عام 1992، عمرها 29 عامًا، اسم الشهرة "دليلة"، وبحسب ما ذكرته في صفحتها، وما قالته في الفيديو المثير للجدل، سبق لها الوقوف على خشبة مسرح الأوبرا، وقدمت في 2018 أغنية تحمل اسم "جرح زي ألف"، كتب كلماتها عبدالمنعم طه، ألحان عصام إسماعيل، توزيع محمد شفيق.