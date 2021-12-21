أجمل إطلالات النجوم العائلية في 2021.. لحظات لا تُنسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يحرص بعض النجوم ومشاهير المجتمع على مشاركة لحظاتهم السعيدة مع عائلاتهم، عن طريق التقاط صور تجمعهم بهم ونشرها على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو لظهورهم في فعاليات المهرجانات.

وعلى مدار العام عاش بعض النجوم لحظات مميزة مع عائلاتهم شاركوها واهتم بها الجماهير، ورصد "الخليج 365" أبرز تلك الإطلالات.

- عائلة فهمي:

شاركت الفنانة هنا الزاهد عدة صور رفقة عائلتها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وطلت هنا مرتدية توب كت باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها.

أما زوجها الفنان أحمد فهمي، ارتدى سويت شيرت باللون الرصاصي، ونسق أسفله تيشرت وبنطلون، وحذاء باللون الأسود، وإكسسوارات مكونة من سلسلة وساعة يد.

وظهر أيضا الفنان كريم فهمي مرتديا سويت شيرت باللون الأسود، مع تيشرت وحذاء باللون الأبيض، وبنطلون أسود.

وهكذا ارتدت زوجته بلوزة كت باللون الكافيه، ونسق معها بنطلون جينز باللون الفاتح وحذاء باللون الأبيض، وبمكياج ناعم، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

- إطلالة جذابة لأحمد زاهر وعائلته:

وظهر الفنان أحمد زاهر برفقة زوجته وبناتهما ملك وليلي ومني خلال حضورهم حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12.

وارتدى أحمد زاهر بدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها قميص ورابطة عنق باللون الأسود.

وطلت زوجته بفستان طويل باللون الأصفر، مزود بأكمام طويلة، وبمكياج ناعم، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، ومجموعة خواتم.

واختارت ملك فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، ومزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

أما شقيقتها ليلى ارتدت فستانا طويلا باللون البينك، غير مزود بأكتاف، مزيناً بحزام فضي عند منطقة الخصر، وبمكياج هادئا، وتركت شعرها منسدل على الجانبين.

والابنة الصغرى منى ارتدت فستانا باللون الكحلي، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض.

- أصالة وعائلتها:

بينما أطلت المطربة أصالة رفقة أبنائها الأربعة خلال حفلها الأخير في مصر، مرتدية فستان طويل باللون الموف اللامع، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها مرفوعة.

أما ابنتها شام، ارتدت فستان طويل باللون الأزرق الزهري، واعتمدت مكياجا هادئا، واختات أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وظهر ابنها خالد ببدلة باللون الرصاصي، ونسق أسفل قميص باللون الأسود.

بينما ارتدى أبنائها التؤام آدم وعلى، بدلة باللون الأسود مع قميص باللون الأبيض.

- ماجد المصري وابنه:

خطف الفنان ماجد المصري الأنظار بفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة في دروته الـ43 بعد ظهوره إلى جانب نجله آدم صاحب الأربعة عشر عام للمرة الأولى، وظهر الثنائي بإطلالة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدى كل منهما بدلة سوداء كاملة، ونسقها مع القميص الأبيض والبابيون الأسود.

- إلهام شاهين وابنة أخيها:

كما طلت الفنانة إلهام شاهين رفقة ابنة أخيها بإطلالة جذابة في ختام مهرجان الجونة في دورته الخامسة، فارتدت فستانا لامعا باللون الأخضر اللامع، مزود بأكمام طويلة، وحزاما من نفس خامة الفستان عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر القصير المنسدل، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق.

أما ابنة أخيها، ارتدت فستانا طويلا كت باللون الأسود اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

- عائلة أحمد السقا:

وتألق الفنان أحمد السقا بظهور خاص رفقة زوجته المذيعة مها الصغير، وأبنائهما نادية وياسين وحمزة، وذلك خلال مشاركته في مهرجان الجونة في دورته الـ43.

وظهرت العائلة بألوان متناغمة، حيث ارتدى السقا بدلة باللون الأسود وكذلك حمزة ويس، كما ارتدت ابنته نادية فستانا باللون الأسود أيضا بصيحة الأوف شولدر مفتوح عند الصدر.

وتألقت مها الصغير بفستان باللون الأبيض، بصيحة الكم الواحد، وفتحة ساق على أحد الجانبين.