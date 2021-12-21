دينا حسين تخرج عن صمتها: "مش حتة عيلة زيي اللي هتغلط في بلدها" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت الفنانة دينا حسين "دليلة"، على اتهامها بالإساءة للفنانين، بسبب انتشار مقطع فيديو لها تشكو فيه من حال الوسط الفني.

وقالت دينا، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام": "أنا صاحبة الفيديو الذي ظهر منذ عام وما زال يظهر حتى الآن، ولا أعرف لماذا يتم نشر الفيديو مرة ثانية اليوم.. الفيديو ده كنت بفضفض فيه مع أصحابي والناس اللي بحبها عندي عادي على فيسبوك، وكنت أشتكي من شخصية معينة في شركة إنتاج، ولم أذكر أي اسم، ومن خنقتي طلعت الكلمتين اللي عندي في فيديو".

أضافت: "بعدها طلعت في برنامج ريهام سعيد وقلت إنه مش كل الناس وحشة.. مصر هي هوليود الشرق وأم الدنيا وهي من صنعت الفن أساسا وأم الفن، فمينفعش أنا حتة عيلة تعقب على مصر وفنانين مصر، أنا عقبت على مشكلة خاصة أواجهها، ومر على الفيديو ده سنة، أنا واحدة شغالة في أمان الله ومن خير بلدي وشغالة فيها ورزقي كله منها وحياتي كلها في بلدي، فإزاي هغلط في بلدي أم الدنيا؟".

وتابعت: "أنا كنت بتكلم عن حاجة شخصية، وصححت بعدها المعلومة وقولت إن مش كل الناس كده، أنا قاعدة في أمان الله لقيت فجأة الدنيا اتقلبت فوق راسي، وأنا آسفة، ومش حتة عيلة زيي اللي هتغلط في بلدها".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أبدى رفضه بشكل قاطع الإساءة لسمعة فنانات مصر.

وعلّق زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" على قناة "CBC"، على فيديو لتصريحات مسيئة لسمعة فنانات مصر صدرت من إحدى الفنانات المغمورات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الاتحاد العام للنقابات الفنية أصدر بيانًا في هذا الشأن وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول خلق "تريند" من خلال اختلاق قصص وهمية.

أشار زكي إلى أنه لا سكوت على إهانة الفنانين والفنانات وهذه المهنة، مشددّا على أن هذه الإساءة من جانب الفنانة المغمورة ما هي إلا شماعة لتعليق فشلها والوصول إلى الشهرة وعمل "التريند" والرد سيكون من خلال الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.