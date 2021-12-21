96 شهرًا في المحاكم.. صراع أحمد عز وزينة "لا ينتهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

مازال الصراع قائمًا بين الفنانة زينة وأحمد عز داخل ساحات المحاكم والذي استمر نحو 7 سنوات؛ إذ انتصرت زينة حتى الآن بمعركتي "إثبات النسب والنفقة والخلع وانتصر عز بقضية "السبّ والقذف"، ويرصد "الخليج 365" أبرز الدعاوى بين "عز وزينة".

دعوى إثبات النسب

بدأ الصراع بين الفنانة زينة وأحمد عز في 11 مارس 2014، بدعوى زينة تطالب فيها بإثبات نسب التوأم "عز الدين وزين الدين" لعز، وجاء فيها أنهما تزوجا في 15 يونيو2013، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنها وضعت طفليها في 10 فبراير 2014، لكنه رفض الاعتراف بهما، وحكمت المحكمة لصالحها.

عز يرفض الاستسلام

رفض أحمد عز الاستسلام لقرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم زينة له، وتقدم باستئناف على الحكم في 1 أغسطس 2015، وحسمت محكمة مستأنف الأسرة ثاني المعارك بين زينة وعز، بقرارها الصادر في 13 يناير 2016، بتأييد إثبات نسب التوأم "عز الدين وزين الدين" للفنان أحمد عز.

معركة نفقة التوأم

واصلت زينة معركتها الثالثة "النفقة" أمام الفنان أحمد عز، بعدما حددت محكمة الأسرة بمدينة نصر جلسة 10 مارس 2016، وقدم محاميها معتز الدكر قائمة بأجر عز عن عدد من الأفلام الأخير وقدرتها التحريات بـ40 مليون جنيه، بحسب المحامي.

في 30 يوليو 2016، قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة "مأكل ومسكن" قدرها 20 ألف جنيه لتوأم الفنانة زينة.

وتقدم الطرفين باستئناف على الحكم الصادر، وحددت المحكمة جلسة 7 فبراير للفصل فيه.

معركة السب والقذف

في 18 يونيو 2016، قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس أحمد عز 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 15 ألف جنيه، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بـ"زينة".

لم يستسلم عز لهزيمته في رابع المعارك، وعارض حكم أول درجة وقررت المحكمة حجز الحكم في المعارضة المقدمة من عز على حبسه، وصدر حكمًا ببراءته.

خلع عز

في يناير 2018 قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بخلع الفنانة زينة من زوجها الفنان أحمد عز، وأكد معتز الدكر، محامى الفنانة زينة والمتخصص في الأحوال الشخصية - آنذاك – أن الحكم بخلع الفنانة زينة من أحمد عز نهائي، وأنه سيتقدم بعدة دعاوى أخرى، مثل نفقة الأولاد.

رفض نقل توأم زينة إلى مدرسة أخرى

قضت محكمة الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، في وقت سابق برفض الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة "فيوتشر".

وترافع المحامي معتز الدكر عن الفنانة زينة وقدم 9 حوافظ مستندات أمام المحكمة بينها الأحكام الصادرة لصالحها في الدعاوى المشابهة، وأكد خلال الدعوى بأحقية "زينة" في الإشراف التعليمي على توأمها من "عز".

42 ألف إسترليني مصروفات دراسية

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة.

وقال المحامي معتز الدكر، محامي الفنانة زينة لمصراوي، إن حكم المصروفات الدراسية يشمل العامين 2018/2019 و2019/2020، وصدر بالإسترليني لأنها عملة الدفع في مدرستي الطفلين.

زيادة نفقة "توأم زينة" لـ60 ألف شهريا

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، في وقت سابق بزيادة نفقة توأم زينة من 30 ألف جنيه شهريا إلى 60 ألف جنيه شهريا.

وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تقدّم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن "عز" استأنف على الحكم وطلب تخفيضه، وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة.

ويتبقى للطرفين صراع دائر في ذات الموضوع لزيادة نفقة طفلي زينة من الفنان أحمد عز لأكثر من 60 ألف جنيه، وأجلتا لـ 22 مارس المقبل، لورود التحريات.