حادثة مروعة.. مقتل 6 أطفال بأستراليا بواقعة “القلعة النطاطة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 8 دقائق

لقي 6 أطفال مصرعهم وأُصيب 3 آخرين في حادث مروّع وقع أواخر الأسبوع الماضي، بمدرسة تقع في ولاية تاسمانيا الأسترالية.

وبحسب مفوّض شرطة “تاسمانيا” فإنَّ الطفل تشيس هاريسون (11 عاما) “توفي في المستشفى بعد ظهر الاثنين”.

“هاريسون” كان واحدًا من 9 أطفال سقطوا على ارتفاع 32 قدمًا (10 أمتار) من قلعة نطاطة رفعتها الرياح خلال حدث نهاية العام في مدرسة هيلكريست الابتدائية في ديفونبورت، على الساحل الشمالي بولاية تسمانيا.

وبوفاة هاريسون يصبح مجموع الأطفال الذين لقوا مصرعهم 6 أشخاص، ولا زال طفلان في حالة حرجة بالمستشفى بينما يتعافى آخر بمنزله.

وتباشر الشرطة تحقيقاتها بشأن “قوّة الرياح في ذلك الوقت، وكيف تم ربط القلعة النطاطة بالأرض، من خلال مقابلة الشهود، وجمع أدلة الطب الشرعي وتحليلها وجميع الجوانب البيئية، بما في ذلك أنماط الطقس وظروفه وقت وقوع الحادث”، بحسب بيان للشرطة.

وكانت القلعة النطاطة واحدة من الهدايا التي تم تنظيمها للطلاب كجزء من “Big Day In”، وفقًا لصفحة المدرسة على فيسبوك. وشملت الأنشطة الأخرى منطقة اللعب المائية.

وقال مفوّض شرطة تاسمانيا دارين هاين إن “ما يقرب من 40 طفلًا شاركوا في الأنشطة عندما تسببت هبوب رياح في رفع القلعة عن الأرض، مضيفا أن “عددًا من البالغين كانوا يشرفون على الحدث ويقدمون الإسعافات الأولية حتى وصول خدمات الطوارئ”.

وصرّح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث أنَّه “كان مفجعًا بشكل مروّع”.