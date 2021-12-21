حقيقة وفاة نجل مها أحمد ومجدي كامل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارا حول وفاة ” أحمد ” نجل الفنانة ” مها أحمد ” والفنان ” مجدي كامل ” نتيجة تعرضه لخطأ طبي .

وتجاهل الفنان مجدي كامل الرد على هذه الأخبار ولم يخرج لتأكيدها أو نفيها .. فيما ردت زوجته الفنانة مها أحمد بطريقتها في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

حيث نشرت مها أحمد من خلال خاصية الاستوري مقطع فيديو لأغنية ” حبه جنة ” للفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” لتنفي بذلك شائعة وفاة نجلهما .

يذكر أن ” أحمد ” نجل مجدي كامل ومها أحمد من أصحاب الهمم وكانت قد كشفت الأخيرة في تصريحات سابقة لها عن أن إبنها لم يولد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه تعرض لخطأ طبي أثناء الولادة تسبب في ذلك .

فقالت : ” أحد الأطباء استخدم الشفاط لإخراجه من رحمي أثناء عملية الوضع وهذا أصابه بحالة نقص أكسجين واختناق تسبب في موت 20% من خلايا المخ فأثر ذلك عليه وأفقده قدرته على الحركة والكلام ” .

وأضافت مها أحمد معربة عن مدى حبها لإبنها : ” إبني يمثل لي الحياة والجنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى .. اعتبره رزق من الله فهو أول إبن انجبه وأشعر أن الله ميزني به واستمر في شكر الله عزل وجل لأنه رزقني به فهو بركة العائلة ” .