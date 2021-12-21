شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عروض باليه كسارة البندق على مسرح الأوبرا الكبير الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بأعياد الكريسماس والعام الجديد تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو، رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى "كسارة البندق"، وذلك فى الثامنة مساء أيام، الأحد، 26، 27، 28، 29 ، وحتى الخميس 30 ديسمبر.

كسارة البندق

باليه "كسارة البندق" ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل المصائر والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة، بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية التى تم توظيفها لتتناسب، القصة تدور حول أحلام الفتاة الصغيرة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الالعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد الى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول إلى أميروسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد .