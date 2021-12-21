شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "ريتسا" يتابعون آراء الجمهور فى دور العرض .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أبطال فيلم "ريتسا" على التواجد في بعض دور العرض السينمائية وسط الجمهور لمشاهدة الفيلم معهم ومعرفة أراء الجمهور وإلتقاط الصور التذكارية، ومن أبطال الفيلم الذين تواجدوا مؤخرا فى عدة سينمات أمير المصرى وعائشة بن أحمد وكارولين عزمى.

كان صناع فيلم "ريتسا" قد احتفلوا بالعرض الخاص للعمل داخل أحد سينمات المعادى مؤخرا ، وذلك بحضور عدد من أبطاله ووسائل الإعلام المختلفة، ومن المقرر طرحه في السينمات بداية من غدا الأربعاء.

وحضر من صناع الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي، والفنان محمود حميدة وأسرته، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، مريم الخشت، يوسف عثمان، المؤلف الموسيقي أنور عمرو، المؤلف معتز فتيحة، كما حضر عدد من الضيوف لتهنئة صناع الفيلم منهم، نهلة سلامة، أسماء جلال، محمد يسري، كريم قاسم.

وكشف البرومو الرسمي للفيلم العديد من قصص الحب التي تتضمنها الأحداث، بالإضافة إلى الكشف عن ريتسا التى يحمل الفيلم اسمها، حيث يتناول العمل علاقات عاطفية تتضمنها العديد من مشاهد الدراما والغموض، ويحكى الفيلم قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإشراف عام يوسف أيمن، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى وعائشة بن أحمد ومريم الخشت ويوسف عثمان.



امير المصرى امير المصرى

كارولين عزمى