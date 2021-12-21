شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية تدافع عن أدهم نابلسى: المهم تكون سعيد..والسورية فرح يوسف تدعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافعت المطربة والفنانة الكويتية شمس، على المطرب الأردنى أدهم نابلسى، الذى أعلن اعتزاله الغناء مؤخرا، بعد موجة من الانتقادات التى وجهت له بعد هذا القرار المفاجئ، مؤكدة أنه اتخذ قراره من ذاته ومقتنع به ولم يؤذ أحد.

وكتبت شمس، عبر حسابها على تويتر: "أدهم نابلسى شخص اتخذ قرار من ذاته ومقتنع فيه ولا أذى حد ولا ضر حد، حتى لو هو مقتنع إن الفن حرام أو حلال هذا مو شغل الناس تتدخل بقراره، المهم هو يكون مرتاح وسعيد بحياته بإذن الله، يا أيها الناس عليكم أنفسكم.. متى نتعلم معنى هذه الآية الكريمة".

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شمس

على جانب آخر، دعمت المطربة السورية فرح يوسف، المطرب الأردنى، قائلة عبر حسابها على فيس بوك: "الفن مش حرام، ‏الحرام هو أن تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين، كل إنسان هو حر، هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركوا الخلق للخالق، الله يوفقك بحياتك أدهم النابلسى، وبتمنى ترجع بقرارك لأنك لسه بأول عمرك وبقمة عطاءك الفنى".

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، وجهت رسالة للمطرب الأردنى أدهم نابلسي،قائلة عبر حسابها على فيس بوك: "اللى عايز يسيب الفن يسيبه بألف سلامة، لا المواهب هتنضب ولا الفن ولا الدنيا بتقف على حد، الفن رسالة رغم أنف الهرايين".

كما عبرت الفنانة مايا دياب، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، نسبها الكثيرون إلى أنها رسالة غير مباشرة إلى المطرب الأردنى أدهم نابلسى، قائلة "الفن مش حرام، الحرام إنكم فيه".

وأعلن الفنان الأردنى اعتزاله الغناء، وقدم السبب فى فيديو نشره على حسابه الرسمى عبر فيس بوك، وقال نابلسي: "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها فى هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسى لوجودنا فى الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف الفنان الأردنى: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقًا مع هدف وجودنا فى الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لى الحلم الذى كنت أحاول تحقيقه لا يرضى رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركوننى رحلتى الجديدة".