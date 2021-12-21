شكرا لقرائتكم خبر عن مئوية معلم السينما المصرية .. صور نادرة من منزل وحياة الفنان محمد رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 100 عام مرت على ميلاد معلم السينما المصرية الفنان الكبير محمد رضا الذى ولد فى 21 ديسمبر من عام 1921 ، ليكون أحد أشهر نجوم الكوميديا فى مصر وأشهرمن قام بدور المعلم فى السينما المصرية، ويترك تراثاً فنياً راسخاً فى وجدان الملايين الذين عشقوا فنه وحفظوا إيفيهاته وطريقته المميزة.

الفنان محمد رضا الذى توقع له الكاتب الصحفى الكبير محمود السعدنى أن يكون أخر ممثل قادر على تجسيد شخصية المعلم وابن البلد ، فالمعلم رضا استطاع أن أن يسكن قلوب الملايين، بعد أن منحته شخصية «المعلم» الخلود الفنى، ومنحها هو مزيدا من البقاء بعد أن كادت تنقرض، وهو ما توقعه الكاتب الساخر محمود السعدنى فى كتابه المضحكون، حيث قال: "لن يظهر بعد محمد رضا ممثل آخر فى دور ابن البلد".

فالفنان محمد رضا استطاع ان يجعل الناس تحفظ مشاهده وإيفيهاته ويرددونها ويقلدون طريقته فى الكلام التى ابتدعها فى العديد من أدواره، وبمجرد أن يذكر اسمه تشعر وكأنك تسمعه وهو يتحدث إلى «الخوجة» فى فيلم « المدير الفنى»: «بذمتك انت خوجة انت.. بقى الأرض اللى احنا واقفين عليها بتلف حول نفسها، يعنى افتح محل السمك بتاعى فى السبتية الصبح ألاقيه فى مصر عتيقة».

لا تكف عن الضحك وأنت تتذكر كلمات وإيفيهات جنجل أبوشفطورة حرامى الغسيل «اللى بيقص الكلا» فى فيلم 30 يوم فى السجن، وهو يتحدث بطريقته التى يحفظها ويقلدها الجميع، حين يقول لفريد شوقى: «يييه إيدك حاجة وردينارى خالص، أنا كنت فاكرك تنفع فى كوبانية الصوابع الذهبية «جوندن فنج»، وعندما يدخل إلى «الأفندى المباحث المجتماعى».