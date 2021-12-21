شكرا لقرائتكم خبر عن بطل Spider Man يستضيف طفل بموقع التصوير لإنقاذه شقيقته من هجوم كلب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضى النجمان توم هولاند وزندايا وفريق فيلم "Spider-Man: No Way Home" يومًا رائعًا في موقع التصوير مع البطل الصغير Bridger Walker الذي وضع حياته على المحك لإنقاذ أخته الصغيرة من هجوم كلب وهو فى عمر 6 سنوات، ومنذ انتشار الخبر، وعد "توم هولاند"، الطفل ووكر، بأن يقضي يومًا في موقع التصوير مع الطاقم، وفقًا لما ذكره والدة الطفل.

ونشروالد الطفل تفاصيل اليوم عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، إضافة إلى مجموعة من الصور التى علق عليها، "إنهم لا يمثلون مجرد دور أبطال هذا ما هم عليه حقًا"، وقال الأب إن "تعابير الحماس ظهرت على وجه ابنه عند ظهور ملهمه الممثل هولاند بالزي الكامل لشخصية سبايدر مان أمامه، وتفاعل شقيقته وأخيه الأكبر لا تُقدر بثمن".



الطفل وتوم هولاند



الطفل وعائلته مع توم هولاند



توم هولاند يفي بوعده للطفل



والد الطفل

ويظهر هولاند في مقطع الفيديو وهو يساعد ووكر على ارتداء قناع الرجل العنكبوت، ثم يعلمه بعض حيل البطل الخارق وحركاته مثل الارتكاز بوضعية "سبايدي" الشهيرة التي يظهر عليها البطل عند وقوفه على الأرض.

وعمل شقيق هولاند، هاري هولاند، كمرشد للعائلة خلال تجولهم في موقع تصوير الفيلم، ووصفه والد ووكر بأنه "رجل نبيل ولطيف ساعد الصغار في تجربة سحر الرجل العنكبوت على أرض الواقع".

ويقول الأب إن حفاوة اللقاء بددت سريعاً مخاوفه من أن يضيع سحر الفيلم لدى أطفاله بمجرد سحب الستائر في موقع التصوير.

وقبل أشهر من زيارة موقع التصوير، كشف روبرت في لقاء مع مجلة people عن تلقيه مكالمة هاتفية من الممثل البريطاني هولاند للتحدث مع ووكر أثناء تعافيه من الحادثة، وقال إن المكالمة كان لها الأثر المعنوي البالغ في شفاء ابنه بعد علاج جروحه بعدد 90 غرزة.

وأضاف إن الصبي تلقى مكالمات أيضاً من عدد من نجوم سلسلة أفلام الأبطال الخارقين من بينهم كريس إيفانز ومارك روفالو وبري لارسون، والذين دعموه وأشادوا ببطولته.