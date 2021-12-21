شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحتفل الفنانون بشفائهم من موجة البرد القارسة؟ .. زينة تذبح "خروف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للفنانين فى احتفالهم بالشفاء من موجات البرد القارس موضات وحركات ، منهم من يقيم حفل غداء ومنهم من يحتفل فى كافيه ، أما الفنانة زينة فاحتفلت بانتصارها على نزلة برد شديدة بذبح خروف!

ونشرت الفنانة زينة، في استورى عبر حسابها على انستجرام، صوراً لخروف قبل ذبحة احتفالا بشفائها ، وكتبت على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" دواو مرضاكم بالصدقة.. خير الصدقة الاطعام".

وكانت قد شاركت الفنانة زينه متابعيها وجمهورها، فيديو وهي تجلس في الفراش، بعد إصابتها بنزلة برد قوية، حيث وجهت رسالة لمتابعيها قائلة: "عمري ما جالي دور برد كدا، البيت كله عيان، دور برد غير طبيعي، أنا أول مرة من وأنا طفلة أسخن ويعملولي كمادات، مش قادرة أفتح عيني، كلنا تعبانين، خلوا بالكم الموضوع مش هزار".

وفي سياق آخر، بدأت الفنانة زينة تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "420 دقيقة" منذ عدة أيام، والذى يعد اسما مبدئيا للمسلسل، المقرر أن يُعرض على أحد المنصات الرقمية، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة، حيث صورت زينة بعض مشاهد المسلسل فى أحد الديكورات الخاصة بالعمل.

مسلسل "420 دقيقة" يعد من الأعمال ذات الحلقات القصيرة ويضم 6 حلقات فقط، ويشارك فى بطولته كل من: رشدى الشامى وعدد كبير من الفنانين الشباب، حيث من المقرر الإعلان عنهم تباعاً خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل بعنوان "كله بالحب" العام الماضى، وشارك في بطولته كل من: أحمد السعدنى، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، يوسف عثمان، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الشخيبى، إخراج عصام عبد الحميد.

وأوشك المخرج هانى خليفة على الانتهاء من تصوير فيلم "القاهرة مكة" الذى تلعب بطولته كل من: منى زكي ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء، وتأليف محمد رجاء.