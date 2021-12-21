شكرا لقرائتكم خبر عن والد هالينا هاتشيز يهاجم أليك بالدوين ويتهمه بالمسئولية الجزئية عن وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم والد المصورة السينمائية هالينا هتشينز، النجم العالمي أليك بالدوين ، بالمسؤولية الجزئية على الأقل عن وفاة ابنته، وقال أناتولي أندروسوفيتش ، 61 عامًا ، إنه لا يفهم ادعاء بالدوين بأنه قتل ابنته في خطأ فادح في الفيلم "دون الضغط على الزناد".

ويصر أناتولي الذي رفض في البداية إدانة بلدوين، الآن على أنه يجب أن يتحمل بعض اللوم في وفاة هالينا، قائلا :"من الواضح لي أن بالدوين أطلق الرصاصة من يده ، لذا يصعب عليّ أن أفهم كيف لا يمكن تحميله مسؤولية جزئية عن وفاة ابنتي"، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.



اليك بالدوين وهالينا هاتشيز

وأضاف :"لا أستطيع أن أفهم سلوك أليك.. لماذا قام بحذف تغريداته عندما اتضح أن إطلاق النار كان في بروفة؟.. ولماذا أطلق الرصاصة أثناء الاستعدادات؟ المسدس هو نوع المسدس الذي لا يطلق النار قبل الضغط على الزناد ويكون أليك مذنبًا جزئيًا للتسبب في تلك الطلقة",

وعن حالة حفيده أندروس نجل هالينا، البالغ من العمر تسعة أعوام، أكد إنه غير متأكد إذا كان سيتعافي تماما من هذه الصدمة أم لا، قائلا :"أندروس يعود إلى الحياة ببطء ، لكن هذه ضربة كبيرة لنا جميعًا."

وبعد شهرين تقريبًا من وفاة مديرة تصوير فيلم "Rust" بسلاح استخدمه الممثل الأمريكى الشهير إليك بالدوين عندما كان يصوبه تجاهها فى إحدى البروفات أثناء تصوير فيلم فى ولاية نيومكسيكو، لا يزال الغموض يحيط بحقيقة ما حدث بالفعل. ورغم نفى الممثل المستمر "لإطلاقه الزناد" وتأكيده عدم معرفة كيف وصلت الذخيرة الحى للمسدس، أثار قرار تفتيش هاتفه التساؤلات.