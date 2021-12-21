شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى رسالة لشقيقتها إيمي بعد أداء العمرة: ربنا يتقبل منك بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت النجمة دنيا سمير غانم شقيقتها إيمي، موجهة رسالة لها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، حيث أعادت نشر صورتها خلال أداء العمرة أمام الحرم المكي، وعلقت عليها قائلة :" ربنا يتقبل منك بحبك اوي"، كما نشرت صورة جديدة لها في أحدث ظهور مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، بصحبة عدد من أصدقائها، منهم النجم كريم محمود عبد العزيز وزوجته.



دنيا سمير غانم وايمي



دنيا مع اصدقائها

وكانت النجمة ايمى سمير غانم، قد أدت مناسك العمرة فى المسجد الحرام بمكة المكرمة، لتحقق إحدى الأمنيات التى كانت تتمناها بعد وفاة والديها، حيث دعت الله أن يكتب لها أداء العمرة، وهو ما تحقق بالفعل.

ونشرت ايمى، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكى، صحبتها بتعليق: "الحمد لله"، كما نشرت عبر ستورى حسابها على إنستجرام، فيديو قصير يظهر طواف المعتمرين حول الكعبة المشرفة.

وكانت النجمة ايمى سمير غانم، قد أكدت فى وقت سابق، أنها مازالت حتى الآن غير مستوعبة لوفاة والديها النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها حاولت الإلهاء فى بعض الأشياء لكن صورة ألم والديها مستقرة أمام عينيها وتوجع قلبها، داعية الله أن يكتب لها أداء مناسك العمرة.

ونشرت إيمى، صورة جمعتها مع شقيقتها دنيا ووالدتهما الراحلة دلال، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "وحشتينى أوى، مش عارفه أستوعب فراقك انتى وبابى، وللأسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عينى أنا ودنيا موجودة قدام عينى وبتخلينى كل يوم بعيط، بحاول أتلهى فى حاجات بس أرجع وأقعد مع نفسى يفضل قدام عينى صور توجع قلبى".