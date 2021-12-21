شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة تشارك بصور من كواليس تصوير مسلسل " بيمبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شاركت الفنانة سينتيا خليفة، متابعيها بصور من كواليس تصوير مسلسل " بيمبو"، عبر حسابها على إنستجرام، و ظهرت سينتيا في الصور مع النجوم أحمد مالك و عباس أبو الحسن و سارة عبد الرحمن.





ويعرض مسلسل " بيمبو" على أحد المنصات الإليكترونية، والعمل من بطولة أحمد مالك وهدى المفتى ومطرب الراب ويجز وسينتيا خليفة، والفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض والعمل يتناول العديد من القضايا، والمشكلات المختلفة التي يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة بينها الإدمان، وغيره وردود أفعالهم تجاه هذه العقبات.

وقال مالك فى لقاء تليفزيونى له أن العمل تجربة شبابية وجميع أبطاله يشعرون أن هذا العصر هو جيلهم، مضيفاً أن التجربة سوف تنجح لثقته بأن هذا الجيل لديه تحدى كبير، وهو التحدى الأكبر لـ"بيمبو"، كما تحدث المؤلف محمد أديب وقال أن الفكرة مستوحاه من مواقف حقيقية تعرض لها وقام بتطوير الفكرة إلى مسلسل مكون من 8 حلقات ومزج به بعض المواقف الكوميدية والبسيطة بين الناس.