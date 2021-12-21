شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين عن اعتزال أدهم نابلسي: "اللي عايز يسيب الفن بألف سلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، رسالة للمطرب الأردني أدهم نابلسي، والذي أعلن اعتزاله الفن مساء أمس الإثنين، حيث عبرت رانيا عن رأيها في الامر من خلال صفحة الفيس بوك الخاصة بها وكتبت "الي عايز يسيب الفن يسيبه بألف سلامه لا المواهب هتنضب ولا الفن ولا الدنيا بتقف على حد الفن رسالة رغم أنف الهراين".



رانيا محمود ياسين

وأعلن الفنان الأردني اعتزاله الغناء، وقدم السبب في فيديو نشره على حسابه الرسمى عبر فيس بوك، وقال نابلسي: "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف الفنان الأردنى: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقًا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

الفنان أدهم دياب فريد نابلسي من مواليد 20 نوفمبر 1993 ولد في الأردن وهو مغني أردني يحمل الجنسية الأردنية هو الابن الأصغر في العائلة لديه أخت وأخين كان متسابق في إحدى برامج الغناء.