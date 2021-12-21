محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعقد قرآنه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” محمد محمود عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن احتفاله بعقد قرآنه على ” سافانا سافي ” .

وتضمن المنشور مقطع فيديو يوثق مراسم عقد قرآن محمد محمود عبد العزيز بحضور شقيقه الفنان ” كريم محمود عبد العزيز ” .

ووجه محمد محمود عبد العزيز في تعليقه على الفيديو رسالة إلى والده الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” معربا عن تمنيه تواجد والده معه في هذه المناسبة .

فكتب قائلا : ” رساله إلى إبى الغالى: أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم ان حضرتك مابتفارقنيش بس بجد دى من أكتر المواقف اللى كان نفسى تحضرها معايا .. {{رسمياً مستر أند مسز عبد العزيز}} ” .

وتابع : ” اللهم لك الحمد والشكر، لقد تزوجنا بفضل الله شرعاً وقانوناً أمام الله وأمام الجميع .. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات .. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير ” .

وأضاف : ” اللهم اكرمنا واكتب لنا الخير وابعد عنا أى شر وارزقنا بفضلك بما ينفعنا وتعرف إنه خير لنا فأنت الرزاق الكريم وعلام الغيوب وما تجود به علينا أفضل بكثير مما نتمناه لأنفسنا ” .

واختتم الفنان محمد محمود عبد العزيز تعليقه : ” دعوات حضراتكم وربنا يفرح قلوبكم جميعاً إن شاء الله .. شكر خاص لتصوير وإخراج إبنى البكرى وأخى الأصغر كريم محمود عبد العزيز .. (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا) ” .