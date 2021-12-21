التعليق الأول ل ” أدهم نابلسي ” بعد إعلانه اعتزال الغناء

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - أجرى الإعلامي ” عمرو أديب ” مداخلة هاتفية في برنامجه الحكاية مع الفنان الأردني ” أدهم نابلسي ” على خلفية إعلان الأخير في مقطع فيديو له يوم أمس الإثنين قراره باعتزال الغناء .

فأشار أدهم نابلسي في حديثه مؤكدا على ما قاله في الفيديو إلى أن الهدف الأساسي من وجود الإنسان بالحياة هو عبادة رب العالمين والعمل على إرضائه وأن تكون علاقة الإنسان مع من حوله جيدة .

وقال : ” بنحاول على قدر الأمكان نصلح بوجودنا بالحياة .. الحياة مش طويلة لو الواحد عاش قد ما عاش 60 70 80 سنة إذا ربنا أحيانا بالنهاية الواحد حياته راح تنتهي فبيحاول بحياته يعمل أحسن شئ ممكن ” .

وبسؤاله عن خططه المستقبلية بعد قراره اعتزال الغناء أجاب أدهم نابلسي بأنه في الوقت الحالي في مرحلة تجميع أفكاره وإنهاء هذه المرحلة من أجل البداية الجديدة على حد وصفه التي يحبها وفي نفس الوقت يرضي بها الله .

وتابع : ” في نفس الوقت مش هكون بعيد كتير راح أحاول أعمل شغلات تكون جميلة وهادفة ويكون فيه تأثير إيجابي اعمله بما إنه أنا بموقع الناس عم تسمع شو عم بحكي فبتمنى استغل هذا الوجود أحسن استغلال وإن شاء الله الناس يحبه الشئ اللي هقدمه ” .

ولم يؤكد أدهم نابلسي على أنه سوف يتجه إلى غناء الأناشيد الدينية ولم يتخذ قرار قاطع في هذا الأمر .

وحول الشرارة التي دفعته إلى اتخاذ قرار اعتزال الفن قال : ” الشرارة بدأت من أول ما دخلت المجال وكنت حاسس حالي مش مرتاح .. فيه مرات الواحد بيكون ماشي بطريق حاسس إنه مش مناسب ومش مرتاح وإنه راح يجي يوم واوقف ” .

وأضاف نابلسي أنه حاول تقديم أفضل شيء ممكن من قبل أثناء مسيرته ولكنه شعر بأنه أخطأ فقرر تصحيح أخطاؤه وأنه سعيد للغاية بهذه الخطوة التي اتخذها خاصة وأنه لم يستطع التوفيق بين عمله بالغناء وبين ارضائه لرب العالمين .

واختتم أدهم نابلسي حديثه قائلا : ” الله يهدينا جميعا ويرضى عنا دائما لإنه وجودنا بالحياة مش لعبة يعين مش سنين بدنا نعيشها بحياتنا بس هيك فيه سبب وإن شاء الله نكون كلنا بنعمل أفضل شئ ممكن ” .