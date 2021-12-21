ويجز يكشف سبب دخوله عالم التمثيل من خلال مسلسل "بيمبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف مطرب الراب ويجز، تفاصيل أول أدواره التمثيلية من خلال مسلسل "بيمبو" والذي انطلق عرضه على "شاهد VIP"، بداية من اليوم الثلاثاء.

وقال ويجز، في بيان صادر عن mbc: "أقوم بأول دور تمثيلي لي، وأقدم شخصية محورية أحاول فيها تقديم كل ما بوسعي لأكون عند حسن ظن المخرج عمرو سلامة الذي اختارني للدور.. هذا العمل سيحدّد ما إذا كنت سأكمل في مشوار التمثيل أم لا".

وعن شخصية "جابر" التي يقدمها، يقول: "هو شاب من الصعيد، ينتقل إلى القاهرة بحثاً عن لقمة العيش، وهناك يلتقي ببيمبو، وتحدث بينهما تطورات كثيرة".

ويشدّد على أن "وجود مصحّح للهجات معنا في موقع التصوير جعلني مطمئناً".

وعن العلاقة الذي تجمع جابر ببيمبو، يقول إن "الشابان لا ينتميان إلى التركيبة المجتمعية نفسها، وبينهما علامات استفهام كثيرة، نحاول فهمها طيلة الأحداث".

وعن سبب دخوله عالم التمثيل، يؤكد ويجز "أنني لم أشعر يوماً بأنني جاهز للتمثيل حتى عرض عليّ عمرو سلامة هذا المسلسل، فقررت خوض المغامرة، شرط ألاّ يتعارض ذلك مع فكرة أنني في الأساس مغني راب".

وأعلنت منصة "شاهد"، اليوم الثلاثاء، انطلاق عرض الدراما الاجتماعية الشبابية المليئة بالمغامرات والصراعات مسلسل "بيمبو" من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، على "شاهد VIP"، من "أعمال شاهد الأصلية".

مسلسل "بيمبو" يضم النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار.