أشرف زكي: المسيئة لفنانات مصر تهدف لـ "التريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أبدى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رفضه بشكل قاطع الإساءة لسمعة فنانات مصر.

وعلّق زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" على قناة "CBC"، على فيديو لتصريحات مسيئة لسمعة فنانات مصر صدرت من إحدى الفنانات المغمورات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الاتحاد العام للنقابات الفنية أصدر بيانًا في هذا الشأن وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول خلق "تريند" من خلال اختلاق قصص وهمية.

أشار زكي إلى أنه لا سكوت على إهانة الفنانين والفنانات وهذه المهنة، مشددّا على أن هذه الإساءة من جانب الفنانة المغمورة ما هي إلا شماعة لتعليق فشلها والوصول إلى الشهرة وعمل "التريند" والرد سيكون من خلال الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.