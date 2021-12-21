هدى المفتي: "بيمبو" كوميديا سوداء مليئة بالمغامرات.. و"لانا" ستصل إلى قلب الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة هدى المفتي، إن مسلسل "بيمبو" ينتني لقالب الكوميديا السوداء المليء بالمغامرات، لافتة إلى أن "القصة تحمل بصمة خاصة تميز المخرج عمرو سلامة، وسيتابع الناس عملاً مميزاً بشخصياته الأساسية المتناغمة بيمبو، لانا وهي الشخصية التي أؤديها، جابر، جايلاند، ثم شادي شقيق لانا".

أضافت المفتي، في بيان صادر عن mbc، عن شخصية "لانا" بالقول "أن هذه الإنسانة هي مزيج من كل شيء فهي الطيبة والذكية والشريرة والتي تحب أصدقاءها، وأعتقد أنها ستصل إلى قلب الجمهور".

وتشير إلى أن "لها صديقة تدعى مريم، تختفي في ظروف غامضة، وتحاول اكتشاف أسباب اختفائها، ومن هم الأشخاص الذين لهم مصلحة في هذا الأمر، ويساعدها في ذلك بيمبو وجابر".

وتشيد بالتعاون لأول مرة مع المخرج عمرو سلامة، وتقول: "هو مخرج متميز وذكي، ويعرف كيف يوجه الممثل ويصل إلى ما يريده منه دون الضغط عليه نفسياً، كما يعطيه مساحة ليظهر إبداعه، وأنا سعيدة أنني أطلّ اليوم من خلال شاهد VIP، التي أحرص على متابعة ما تعرضه من أفلام ومسلسلات متنوعة ومحتوى مسل".

وأعلنت منصة "شاهد"، اليوم الثلاثاء، انطلاق عرض الدراما الاجتماعية الشبابية المليئة بالمغامرات والصراعات مسلسل "بيمبو" من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، على "شاهد VIP"، من "أعمال شاهد الأصلية".

مسلسل "بيمبو" يضم النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار.