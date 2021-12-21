أحمد مالك: "بيمبو" قريب مني.. وتقديم لعصر جديد ودراما شبابية نفتقدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت منصة "شاهد"، اليوم الثلاثاء، انطلاق عرض الدراما الاجتماعية الشبابية المليئة بالمغامرات والصراعات مسلسل "بيمبو" من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، على "شاهد VIP"، من "أعمال شاهد الأصلية".

وأثنى بطل المسلسل الفنان أحمد مالك، في بيان صادر عن mbc، على ما يصفه بـ"الإشراف الإبداعي للمخرج عمرو سلامة"، مضيفا: "أنا ممتن له لأنه رآني الأنسب لهذا الدور، وآمل أن أكون على قدر المسؤولية".

ولفت إلى أن "الحوار في المسلسل خفيف الظل، إضافة إلى الرؤية المميزة للمخرج، تجعلنا أمام خلطة يفترض أن تخلق عملاً ممتعاً، إلى جانب الكيمياء الموجودة بين الممثلين".

ويتابع مالك: "مضمون الشخصية قريب مني، فأنا في عمر مقارب لبيمبو، وتساؤلاتي مشابهة لتساؤلاته".

ويردف بالقول أن "بيمبو هو شاب لديه أسئلة وجودية، كالعديد من الشبان في مثل سنه عن الحياة والمستقبل، ومن خلال هذه التساؤلات يدخل في مغامرات مشوقة، ضمن إيقاع شبابي جميل، يحمل الطابع الكوميدي".

ويشير إلى أن "العمل يدور في سياق تشويقي كوميدي، ويبدأ بوقوع جريمة لتتمحور الدراما بعدها في بحث بيمبو وشخصيتين أخريين هما جابر ولانا عن الجاني، ويواجهون في طريقهم مغامرات كثيرة مع ضيوف متميزين".

ويختم بالقول أن "مسلسل بيمبو هو تقديم لعصر جديد نأمل أن نراه في الدراما المصرية والعربية، هو دراما شبابية نفتقدها في الوقت الحالي".

مسلسل "بيمبو" يضم النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار.