في حفلها مع عمرو دياب.. سر مغادرة نانسي عجرم بعد أداء أغنيتين فقط بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

غادرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الحفل الغنائي الذي أحيته مساء الأحد، في ختام مهرجان ‏‏"ميدل بيست" الموسيقي في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن أدت أغنيتين فقط من أصل 5 أغنيات كان من المقرر أن تقدمها.

وقامت نانسي عجرم، بإعادة تغريد "تويتة" عبر حسابها على موقع "تويتر"، تكشف سبب ذلك، وهو أنها تأخرت في الحضور ضمن الموعد المحدد لها للصعود على المسرح.

كما ذكرت التغريدة المعاد نشرها على الحساب الرسمي لـ"نانسي"، أنها غادرت مسرح الحفل بعد تقديمها أغنيتين، احتراما لرفع أذان العشاء، حسب التوقيت المحلي للسعودية.

والأغنيتان اللتان أدتهما عجرم في الحفل هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، بعد أن كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغنيات.

وأحيا النجم عمرو دياب، والنجمة نانسي عجرم، مساء يوم الأحد، حفل ختام مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي في الرياض.