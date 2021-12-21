أبطال حكاية "حتة من القمر" ومسرحية "سالب واحد" في ضيافة منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامج "معكم"، المُذاع على قناة CBC، أبطال حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر"، غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث أبطال المسلسل عن دورهم في العمل، وأبرز وأصعب المواقف التي مروا بها خلال مرحلة التصوير، وكذلك ردود الأفعال التي تلقوها من الجمهور بعد عرض الحكاية.

وفي فقرة لاحقة؛ تستضيف منى الشاذلي، أبطال مسرحية "سالب واحد"، التي تناقش موضوع ذوي الهمم وكيفية تعامل الأهل وتقبلهم لهؤلاء الأطفال في قالب فني وإنساني صادم على المسرح.

وسبق ونجح عرض "سالب واحد" في الحصول على أكثر من 25 جائزة من مهرجانات مسرحية عدة، أهمها مهرجان المسرح العربي في أكاديمية الفنون والمهرجان القومي للمسرح المصري.