للمبتدئ والمتوسط.. 5 مسلسلات تساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - Fast translate Icon translate

كتب- أحمد شعبان

كم مرة قررت أن تتعلم اللغة الإنجليزية ورسمت خططاً ووضعت تصورات، لكن لم يثمر ذلك عن شيء؟ لست وحدك. كثيرون فعلوا ذلك؛ بحثوا عن مراكز متخصصة أو مواقع للتعلّم "أونلاين"، لكن بقوا في أماكنهم "محلك سر"، والأسباب تتراوح بين كسل أو ملل أو قلق أو صعوبة في إيجاد الوقت اللازم، وسط الانشغال بالحياة اليومية ومتطلباتها.

لكن هل فكّرت في تعلم اللغة الإنجليزية من خلال المسلسلات؟ الطريقة ممتعة وسهلة، وستحقق – إن التزمت بمشاهدة حلقة واحدة على الأقل يومياً من هذه المسلسلات - نتائج إيجابية؛ ستُضاف مجموعة كبيرة من الكلمات الجديدة إلى حصيلتك، وستتطوّر قدرتك على الاستماع والفهم، وستحفظ ذاكرتك الكلمات والجمل التي ستربطها بالمشاهد المختلفة.

في السطور التالية، جمعنا لكم 6 مسلسلات، جميعها متاحة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، ومناسبة للمستويين "المبتدئ" و"المتوسط":

Follow Me

يأتي على رأس المسلسلات المخصصة لتعلم الإنجليزية، أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في السبعينيات، وحظي بانتشار لافت. يتكون من نحو 60 حلقة، كل حلقة مدتها ربع ساعة.

New Headway

مسلسل بريطاني مقسم إلى مستويات، تابع لسلسلة كتب وأقراص تحتوي على مواد سمعية ومرئية أعدتها "أوكسفورد"، وتعمل بشكل متكامل لتقديم تجربة تعليمية مميزة.

Mind your Language

مسلسل كوميدي أُنتج في بريطانيا، وعرض لأول مرة عام 1977، ويحكي قصة مجموعة متنوعة من المهاجرين والأجانب تتعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة لتعليم الكبار في لندن، علماً بأن لغته الإنجليزية مُعدّة لتعليم ذوي المستوى المتوسط.

English Have A Go

برنامج مخصص للأشخاص الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية. يحتوي على عدة أجزاء - مسرحية هزلية قصيرة من عائلة جونز، وبعض القواعد اللغوية، والنطق مع الأستاذ سايت وبعض اللقطات من حياة الأستراليين العاديين.

Extra English

يحكي المسلسل قصة فتاتين، تعيشان معاً في شقة واحدة بمدينة نيويورك، تقومان بتعليم صديقهما القادم من الأرجنيتن "هيكتور" اللغة الإنجليزية. ويحتوي المسلسل على مشاهد كوميدية عديدة، يتحدث الممثلون في معظم المشاهد ببطء.





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