"بيمبو" على "شاهد" بداية من اليوم.. وأبطاله يروجون للمسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأت منصة "شاهد"، عرض مسلسل "بيمبو"، بداية من اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري.

وبالتزامن مع ذلك، روج صناع العمل للمسلسل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان طه دسوقي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا من كواليس مسلسل "بيمبو"، وعلّق: "اتفرجوا على شخصية رضا (چيرسي سابقا) في مسلسل بيمبو دلوقتي على شاهد".

كما نشر الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، أيضا، صورا من كواليس "بيمبو"، تجمعها بالنجوم: سارة عبد الرحمن، عباس أبو الحسن، وأحمد مالك.

مسلسل "بيمبو" بطولة: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، محمد لطفي، رزان مغربي، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، طه دسوقي، سينتيا خليفة وسليمان عيد وغيرهم، ومن إخراج عمرو سلامة.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض، ويناقش قضايا ومشكلات يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة، بينها الإدمان، في 15 حلقة.