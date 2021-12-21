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عمرو دياب وخالد تاج الدين وأمير طعيمة وتامر حسين معا: "صور بتصبرنا جو الشتا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الشاعر خالد تاج الدين، صورة له مع النجم عمرو دياب، والشاعر أمير طعيمة، والشاعر تامر حسين.

وظهر الرباعي في الصورة وهم على متن طائرة خاصة.

وعلّق تاج الدين على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "دي الصور اللي بتصبرني على جو الشتا".

وأحيا النجم عمرو دياب، مساء الأحد 19 ديسمبر الجاري، حفل ختام مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي في الرياض، أمام الآلاف من محبيه في المملكة العربية .

وفي مطلع ديسمبر الجاري، طرح النجم عمرو دياب، فيديو كليب أغنيته الجديدة "لو بتحب"، من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع: عادل حقي، ميكس وماستر: أمير محروس، وإنتاج: "ناي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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