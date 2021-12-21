روبي: بطل فيلم "برا المنهج" من سن بنتي.. وأتشرف بالعمل مع أحمد حلمي في "العيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدثت الفنانة روبي، عن فيلمها الجديد "برا المنهج" مع النجم ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، مؤكدة أن الأول "أستاذ كبير".

وقالت روبي، في مقابلة مع برنامج MBCTrending على قناة MBC4: "الفيلم قصته حلوة جدا جدا، وقبلت الفيلم عشان بطولة طفل صغير عنده 7-8 سنين، وده جديد وأنا بهتم بكل جديد، الولد ده من سن بنتي، وأنا مهتمة بمشاكله وبيفكر إزاي".

تابعت حول عرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "سمعت أنه حقق نجاحا كبيرا، والناس كمان عيطت بسبب أخر مشهد".

وعن فيلم "العيل" التي تشارك في بطولته أمام الفنان أحمد حلمي؛ قالت: "نجم كبير وأنا اتشرفت بالعمل معاه أوي أوي، وأخدت من خبرته وبراقبه كتير في الشغل، وكمان مع مخرج عبقري زي محمد شاكر خضير".

فيلم "العيل" من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

ويعرض لروبي حاليا فيلم "برا المنهج" قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، روبي، عمر شريف، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف.