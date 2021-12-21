لأول مرة.. محجبة تفوز بتاج ملكة جمال نيجيريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في بلاد معظم سكانها مسلمون في الشمال، وغالبيتهم مسيحيون في الجنوب، أثبت النيجيريون البالغون أكثر من 210 ملايين، أن لا شيء يقف عائقا أمام تحقيق الأحلام، لذلك وقع اختيار لجنة مختلطة من الحكام الأحد الماضي على Shatu Garko للفوز بلقب ملكة جمال نيجيريا، لأنها كانت المناسبة أكثر من غيرها للقب المسيل للعاب.

شاتو، البالغة 18 سنة، أصبحت بعد تفوقها على 17 مرشحة، أول مسلمة محجبة تفوز بلقب الجمال الأول في المسابقة التي أثارت منذ بدأت في 1957 الكثير من الجدل في كل مرة يحيون فعالياتها، وأشهرها بحسب ما وجدته “العربية.نت” بصحيفة “التايمز” البريطانية، حين فازت المرشحة Stella Okoye في 1988 باللقب، واضطرت الشرطة إلى اصطحابها خارج قاعة الحفل بعد احتجاجات عنيفة اندلعت ممن حضروا الحفل، لأن بشرتها كانت “سوداء جدا” إلى درجة أن بعضهم كاد ينتزع التاج عن رأسها عنوة.

أما شاتو التي خرجت من المسابقة بجائزة مقدارها 10 ملايين naira تعادل 25 ألف دولار، إضافة لفرص إعلانية وإقامة لمدة عام بشقة فاخرة، مع سيارة، فلم تواجه أي مشكل، مع أنها تحدت الكثير من الإحباطات منذ نشرت صورة لها في الإنترنت، ظهرت فيها بفستان تقليدي طراز “هوسا” المكون من بلوزة وربطة رأس ومن شال متطابق، كالذي ترتديه نساء ولاية “كانو” بالشمال الغربي النيجيري، وهي أشهرهن الآن.