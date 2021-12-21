شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. دور شرير واحد فى حياة "خفيف الظل" محمد رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكري ميلاد أحد أيقونات الكوميديا بزمن الفن الجميل، وولد في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر عام 1921 النجم محمد رضا والذي عرف بخفة ظله و طريقته المميزة فى إلقاء الأفيهات بالأفلام، ولكن علي مدار تاريخه الفني المليئ بالأعمال في دور ابن البلد، قدم دور وحيد يقوم به بدور الشرير، وهو دوره "المعلم ياقوت" في فيلم "فقراء لا يدخلون الجنة"، الذي قام ببطولته عام 1984، وهو من إخراج مدحت السباعي و بطولة محمود عبد العزيز وآثار الحكيم.

ويتلخص دوره في المعلم ياقوت، المنبوذ من جيرانه المنافقين له لغروره وتكبره، ولجشعه المستمر رغم حاله الميسور، والذي يستدرج بطلة العمل ويهددها بطردها من منزلها هي ووالدتها ويعتدي عليها، والذي يؤدي لقيام البطل بقتله.

قال أحمد رضا ابن الفنان الراحل محمد رضا خلال ندوة مئوية الفنان محمد رضا بفعاليات مهرجان اسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، إنه بعد تقديمه لهذا الدور باقتدار قرر إنه لم يخوض هذه التجربة مرة أخرى ، فملامحه طيبة وقدم بعد ذلك أدوار المعلم الطيب بخفة دم ، كان بيضيف كلاماته الخاصة به على أدواره كما كان لكل دور شنب يختاره .

ولد محمد رضا فى محافظة أسيوط عام 1921، وحصل على دبلومة فى الهندسة التطبيقية عام 1938، وعمل بعدها بنفس مجال دراسته بإحدى شركات البترول، والتحق بعدها بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1953.

تتلمذ محمد رضا على يد الفنان الكبير الراحل يوسف وهبى وزكى طليمات، وبدأ مشواره الفنى بشكل ملفت عام 1954 بفيلم "جعلونى مجرما" و"فتوات الحسينية" و"بنات حواء"، وبعدها شارك فى العديد من الأفلام السينمائية ومن أهمها "زقاق المدق" و"سفاح النساء" و"30 يوم فى السجن" و"العتبة جزاز" و"ممنوع فى ليلة الدخلة" و"المذنبون الأبرياء" و"أسياد وعبيد"، وكان آخرها فيلم "الصاغة" عام 1995.