شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل ترد على انتقادات تحدثها بالانجليزية : "أنا واحدة مولودة بره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الفنانة أمينة خليل ، الخروج عن صمتها والرد علي الانتقادات التي وجهت لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks، وردت أمينة خلال تصريحات تلفزيونية" أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته".

وأضافت: كل شخص وُلد ونشأ في بيئة مختلفة، ولا يجب أن تحكموا عليّ بسبب تحدثي باللغة الإنجليزية، وأحيانا يكون من السهل عليّ أن أعبر عن نفسي بالإنجليزي، وفي بعض الآحيان توجد كلمات أعبر عنها باللغة العربية".

وكانت الفنانة أمينة خليل كشفت خلال استضافتها بأحد البرامج على منصة "يوتيوب" عن ذكريات لا تزال محفورة حتى اليوم بذاكرتها، منها مثلا ما يتعلق بدراستها للتمثيل فى الولايات المتحدة وخوضها لتجربة العمل فى نفس الوقت، حيث عملت "جرسونة" وقامت بتنظيف دورات المياه.

وكشفت أيضا عن ذهابها إلى طبيب نفسى للعلاج وما زالت تذهب له حتى اليوم، وبكل صراحة كشفت أمينة خليل أنها كانت ستخضع لإجراء عملية تجميل فى أنفها بعدما قيل لها: "مناخيرك عاملة مشكلة فى الكاميرا" لكنها تراجعت قبل العلمية فى آخر لحظة.

وعن الحب والزواج قالت أمينة خليل: تمت خطبتى مرتين ورفضتنى إحدى العائلات بسبب عملى كممثلة، واتضايقت فى البداية لكن كل شىء يحدث لسبب ورسالتى هى تغيير الصورة النمطية عن الممثلات بالوطن العربى.

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تتعرض للتنمر طوال الوقت وأنه يجب أن يكون هناك من يعلم أطفال المدارس عدم التنمر وتقبل الاختلاف، مؤكدة أن السوشيال ميديا تنمرت عليها كثيرا ووصل الأمر لحد السخافة، واختتمت حديثها بأنها تتمنى أن تكون أما وأنها مع فكرة تجميد البويضات.