شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: اعتزلت كتابة الدراما الرمضانية وأركز في كتابة المسرحيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب والمؤلف الدكتور مدحت العدل، عن اعتزاله الكتابة للدراما الرمضانية لان مسلسلات المكونة من 30 حلقة ترهقه مؤكدا تركيزه فى الأعمال المسرحية الفترة المقبلة.

وقال مدحت العدل، فى لقاء تليفزيونى، "أنا اعتزلت الكتابة في رمضان، لأن الـ30 حلقة بالنسبة لي بقيت حاجة صعبة جد، بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية كوكو شانيل، يوجد العديد من المسرحيات التي سينطلق تصويرها خلال الفترة المقبلة، زى مسرحية مارلين مونرو وفيتا ورابعة العدوية ويوجد عدد آخر من الكتاب يشاركون في كتابة عدد من المسرحيات زى مريم نعوم وتامر حبيب".

وكان الكاتب والسيناريست مدحت العدل، قد وصف حى شبرا الذى كان يعيش فيه في السابق بأنه حى يتميز بالاختلاف ويعلم أهالى شبرا كلهم تقبل الآخر، خلال لقاءه في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس قائلاً: "إحنا مثلاً كنا عايشين في عمارة كلها مسيحين باستثناء عيلتنا اللى كانت الوحيدة المسلمة فيها، واحنا اللى طلعنا محمد نبى وعيسى نبى وموسى نبى وكل من ليه نبى يصلى عليه".

وأضاف مدحت العدل: زمان كنا بنمشى لمسافة تصل لـ8 كيلو، ولذا أغلبنا أجسادنا رياضية كنا متعودين على المشى".

وتابع: "الطبقة المتوسطة زى ما الكتاب بيقول موجودة في شبرا، التدين الوسطى، فعمارتنا على سبيل المثال كان فيها وزير وترزى، لأن شبرا تتسم بعدم الطبقية نهائيا".