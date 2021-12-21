شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون: فاتن حمامة علمتنى الأبراج و أتمنى تقديم مسلسل عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة سيمون ضيفة تلفزيون الخليج 365، مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر ، وتحدثت عن حبها لشخصيتها التي قدمتها في مسلسل فارس بلا جواد أمام النجم محمد صبحى، وعن أمنيتها التي تتمنى تحقيقها و تقديم مسلسل عن النجمة الراحلة فاتن حمامة.

وقالت سيمون:" لما يبقى فيه فكر معين و مغزى من الاعمال بتبقى الأعمال لها رؤية مهمة بتعيش مش بس بجودة الحكاية بقدر اللى شغالين عليها العظماء كالنجم محمد صبحى بيستمع و بيناقش و ده اللى خلى فارس بلا جواد يعيش".

وتحدثت سيمون عن حبها للأبراج، قائلة:" أنا عندى إحساس و دائما بتبع احساسى في الأعمال و الأشخاص و الأبراج مكنتش بفهم فيها و الأستاذة فاتن حمامة اللى فهمتهانى وأن أعرف اللى قدامى ده برج ايه و صفاته".

وعن أمنيتها التي تريد تحقيقها، قالت:"ياريت أعمل مسلسل عن فاتن حمامة أتمنى جدا تقديم مسلسل عنها و فاتن حمامة كانت بدياتها في الأول مغنية وكان عبد الوهاب قالها انتى مغنية هائلة و ممثلة هائلة و عديت بمراحل كتير".