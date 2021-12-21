عبدالله الرويشد غدًا في ليالي أوايسس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي الفنان الكويتي عبدالله الرويشد الأربعاء 22 ديسمبر حفلةً في “ليالي أوايسس”.

وترويجاً للمناسبة، بث الرويشد صورةً، تجمعه بالفنان القطري فهد الكبيسي، وعلَّق عليها: “أنا والغالي فهد الكبيسي بانتظاركم.. الأربعاء، ليالي أوايسس موسم الرياض”.

ووجد المنشور تفاعلاً من الفنان فهد الكبيسي، الذي قال: “أتشرف حبيب القلب بو خالد”.

يُذكر أن عبدالله الرويشد كانت له نشاطاتٌ فنية عدة أخيراً، حيث شارك في حفلات “إكسبو دبي 2020″، و”في قطر لايف 2021″، كما تمَّ تكريمه من قِبل الملتقى الإعلامي العربي، وفاز بجائزة الكويت للإبداع في نسختها التاسعة مع عددٍ من المبدعين في مجالات الفن والأدب والثقافة، منهم عبد الإمام عبدالله، ومحمد جابر، وحياة الفهد، وليلى العثمان، وسالم الهندي، ونجلاء العيسى.