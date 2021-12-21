فرقة BTS تحطم الأرقام القياسية في عام 2021 وهذه أبرز إنجازاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجلت فرقة البوب الكورية BTS عاما ناجحاً بكل المقاييس على جميع الأصعدة، حيث اجتاحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية والمراكز الأولى على لوائح Billboard، كما تصدرت أكتر الأغاني سماعاً على منصة Spotify ويرجع الفضل لقاعدة المعجبين المخلصين A.R.M.Y، وفقاً لموقع Forbes.

تجاوزت BTS يوم الإثنين 11مليار تنزيلاً على MelOn، أكبر خدمة بث في كوريا الجنوبية، لتصبح أول فرقة تقوم بذلك، وفقًا لـموقع AllKPop.

الأسبوع الماضي، حطم “كيم تيهيونغ” من فرقة BTS والملقب باسم V موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأسرع شخص يصل إلى مليون متابع على إنستغرام في أقل من ساعة وأسرع شخص يصل إلى 10 ملايين متابع، حققه في 4 ساعات.

كان لدى BTS ثلاثة من أفضل 10 الأغاني مبيعاً في الولايات المتحدة في عام 2021، وفقًا لـ Billboard، أكثر من أي مجموعة أخرى: فقد احتلت أغنية Butter المرتبة الأولى وDynamite المرتبة الثانية و Permission To Dance المرتبة الخامسة.

تشارك BTS الرقم القياسي لأكبر عدد من المراكز الأولى في Billboard Hot 100 مع “أريانا غراندي” و”دريك” وقد حققت BTS إنجازاً في أكتوبر بأغنية مع فرقة Coldplay عنوانها My Universe.

احتلت BTS ثلاث من أغاني المجموعة في يوليو المركز الأول في Billboard Global 200 Chart لهذا العام وهي Dynamite و Butter و Permission To Dance.

حقق العرض الأول لأغنية Butter في مايو أول أغنية في تاريخ Spotify تحصد أكثر من 11 مليون استماع في يوم واحد، حتى تفوقت عليها أغنية “أديل” Easy On Me في أكتوبر.

حطم الفيديو الموسيقي لـ Butter أربعة أرقام قياسية في غينيس للأرقام القياسية على Youtube في مايو، حيث نالت أكبر نسبة مشاهدة لمقطع فيديو على يوتيوب، أكبر عدد من المشاهدين لمقطع فيديو موسيقي على يوتيوب، أكثر مشاهدة لفيديو موسيقي على يوتيوب في غضون 24 ساعة الأعلى في تصنيف يوتيوب لفرقة كورية خلال 24 ساعة.

أصبحت أغنية Dynamite أول أغنية ناجحة لفرقة BTS وجعلتها أول فرقة كورية جنوبية تصل إلى المركز الأول على Billboard Hot 100. كانت أيضاً أول أغنية لهم مكتوبة بالكامل باللغة الإنجليزية.

بدأت فرقة BTS، المكونة من “جي هوب”، “جونغ كوك”، “بارك جي من”، “آر إم”، سوغا” وV في عام 2010، وهي مسؤولة إلى حد كبير عن إدخال موسيقى البوب الكورية إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

أعلنت الفرقة الكورية الجنوبية BTS عدم توقع أي تحركات كبيرة في الأشهر القليلة المقبلة، حيث أعلنت المجموعة أنها ستأخذ فترة راحة لإعادة الشحن وقضاء الإجازات مع عائلاتهم، بينما يستعدون للذهاب في جولة وإصدار ألبوم جديد.