هل أغنية حسام حبيب الجديدة موجهة لشيرين عبد الوهاب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعان الفنان حسام حبيب بنفس صنّاع الأغنيات الأخيرة لزوجته السابقة النجمة شيرين عبد الوهاب، وكشف مؤخرا عن إطلاق أغنية جديدة توقع البعض أن تكون موجهة لطليقته للرد على أغنيتها “القماص”، وهو ما نفاه الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مؤكدا أن الأغنية تم الاستقرار على كلماتها والحانها منذ شهرين، ولم يجد الخضري غضاضة في تعاون نفس فريق الشعراء والموزعين والملحنين مع الثنائي حسام وشيرين بنفس الوقت لافتا إلى أن تسجيل أغنيات الثنائي يتم داخل نفس الاستديو.

وأضاف الخضري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، مساء اليوم الأحد، أن حسام حبيب وشيرين أكبر من الرد على بعض من خلال الأغاني، والعمل الفني ليس طرفا في الخلافات الشخصية والعائلية.

وردا على سؤال، هل ستكون الأغنية الجديدة رسالة من حسام حبيب لشيرين، أجاب: الله أعلم الاتنين أكبر من أنهم يردوا على بعض، والأغنية لن تكون موجهة لشيرين.

وأشار الخضري إلى أن حسام حبيب لا يتحدث عن شيرين أثناء التحضير للأغنيات أو تسجيلها، وشيرين أيضا متفرغة حاليا لفنها، وقال أن الحالة النفسية لشيرين جيدة والأغنيات الأخيرة صدرت بإحساسها الجميل.

ورفض الكشف عن تفاصيل الأغنية وهل تنتمي إلى الرومانسية أم الأغاني الحزينة، مؤكدا أن الأغنية ستكون مفاجأة للجميع.

يذكر أن عمرو الخضري، قد تعاون مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية خاصمت النوم، وهي من كلمات عمرو المصري، والحان عمرو الشاذلي.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، بعدما قامت بمشاركة البيان المتداول حول الطلاق، ونشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وجاء عنوانه: النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

وقالت شيرين عبدالوهاب، في البيان الرسمي: فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتابع البيان: وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.