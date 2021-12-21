“أسعد من أي وقت مضى”.. سمية الخشاب بإطلالة صيفية جريئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”، بإطلالة صيفية جريئة باللون البرتقالي.

وظهرت سمية وهي تجلس إلى جانب حوض السباحة بفستان طويل وضيق، من دون أكمام، أبرز منحنيات جسمها ولياقتها البدنية، فيما تركت شعرها منسدل على كتفها بطريقة عفوية، كما طبقت ماكياجا ناعما يليق بها.

وعلقت سمية على الصور قائلة: “أسعد من أي وقت مضى”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة سمية، متسائلين عن السبب وراء هذه السعادة، وتمنوا لها أن تظل بهذا الحماس دائماً.