طارق المنهالي يتغنّى بمعالم الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية‭ ‬الفنان‭ ‬الإماراتي طارق‭ ‬المنهالي‭ ‬”أجمل‭ ‬شتاء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ – ‬شتاء‭ ‬الإمارات‮” انتشاراً واسعاً، وذلك‭ ‬بعد إعادة طرحها تزامناً‭ ‬مع‭ ‬مبادرة “أجمل‭ ‬شتاء‭ ‬في‭ ‬العالم”.

وقال‭ ‬المنهالي: ‬”إن‭ ‬العمل‭ ‬يُعد‭ ‬دعماً‭ ‬للسياحة‭ ‬الداخلية في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬وإبرازاً‭ ‬لمعالمها‭ ‬الحضارية‭ ‬والتراثية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء، الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بجمال اجتماع الأحبة والأسر الإماراتية و‬أجوائه‭ ‬وروعة‭ ‬طبيعته”.

أغنية “أجمل شتاء في العالم – شتاء الإمارات”‭ ‬من‭ ‬ألحان الفنان فادي الساري و‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬عوض‭ ‬النعيمي، ‬وتوزيع‭ ‬المايسترو‭ ‬معن‭ ‬الحسام،‭ ‬وميكس‭ ‬ماستر‭ ‬علي‭ ‬رمضان‭.

ووجدت الأغنية‭ ‬انتشاراً‭ ‬واسعاً‭ ‬وردود فعل إيجابية،‭ ‬بعد طرحها عبر «يوتيوب» والمنصات الموسيقية العالمية ومواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي.