طارق المنهالي يتغنّى بمعالم الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية الفنان الإماراتي طارق المنهالي ”أجمل شتاء في العالم – شتاء الإمارات” انتشاراً واسعاً، وذلك بعد إعادة طرحها تزامناً مع مبادرة “أجمل شتاء في العالم”.
وقال المنهالي: ”إن العمل يُعد دعماً للسياحة الداخلية في دولة الإمارات، وإبرازاً لمعالمها الحضارية والتراثية في موسم الشتاء، الذي يتميز بجمال اجتماع الأحبة والأسر الإماراتية وأجوائه وروعة طبيعته”.
أغنية “أجمل شتاء في العالم – شتاء الإمارات” من ألحان الفنان فادي الساري وكلمات الشاعر عوض النعيمي، وتوزيع المايسترو معن الحسام، وميكس ماستر علي رمضان.
ووجدت الأغنية انتشاراً واسعاً وردود فعل إيجابية، بعد طرحها عبر «يوتيوب» والمنصات الموسيقية العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.