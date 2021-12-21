بالصور- شاهد تمثال الفنان محمود ياسين قبل إزاحة الستار عنه في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

انتهت محافظة بورسعيد من وضع تمثال الفنان الراحل محمود ياسين، بحديقة المركز الثقافي في نطاق حي الشرق، استعدادًا لإزاحة الستار عنه الخميس المقبل.

وأشار المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيجرى إزاحة الستار عن التمثال صباح الخميس المقبل 23 ديسمبر، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي تحت رعاية المحافظ اللواء عادل الغضبان، بحضور أسرة الفنان الراحل.

وأوضح المستشار الثقافي للمحافظة، أن تمثال ابن بورسعيد الفنان محمود ياسين من إهداء النحات العالمي عصام درويش، والقاعدة إهداء المهندس طارق نوفل.