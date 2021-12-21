منة فضالي مع إسلام جمال في كواليس "نصيبي وقسمتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي صورة تجمعها بالفنان إسلام جمال، من كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت منة على الصورة: "بسم الله توكلنا على الله، نصيبي وقسمتك، تأليف الأستاذ عمرو محمود ياسين، إنتاج شركة أرت ميكرز، الأستاذ أحمد عبدالعاطي، مدير التصوير هيثم ناصر، إخراج الأستاذ محمد الخبيري".

وشارك في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك عام 2019، عدد من الفنانين أبرزهم، هبة مجدي، وهاني عادل، وعبير صبري، وهنا شيحة، وسارة نخلة، وهاجر أحمد، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ونيرمين الفقي، وهبة عبدالغني، وميدو عادل، ورانيا منصور، وملك قورة، وشريف سلامة، وإيمان العاصي، وكريم قاسم، وطارق صبري، وميرنا نور الدين، ونسرين أمين.