هل تشعرون بالوحدة؟ اخرجوا وتنزهوا في الطبيعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - يمكن أن يقلل الخروج والاستمتاع بالطبيعة من الشعور بالوحدة بنسبة تصل إلى 28 في المائة لدى سكان المدن، وفقاً لدراسة جديدة.

تعتبر الوحدة مشكلة صحية عامة رئيسية، وقد كشفت الأبحاث أنها يمكن أن تزيد من خطر الوفاة أكثر من تلوث الهواء والسمنة.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشرنال”: في دراسة جديدة، جمع الخبراء بيانات من أشخاص يعيشون في مدن حول العالم باستخدام تطبيق Urban Mind، الذي يدفع المتطوعين للإجابة على أسئلة حول الوحدة والاكتظاظ والبيئة الطبيعية والاندماج الاجتماعي.

ووجدوا أنّ الناس شعروا بالوحدة أكثر عندما شعروا أيضاً بالاكتظاظ، ولكن إذا تمكنوا من رؤية الأشجار أو السماء، فإنّ تلك المشاعر الوحيدة انخفضت 28 %.

وقال فريق من كينجز كوليدج لندن، الذي قاد هذه الدراسة، إنّ الأماكن الطبيعية في المدن يمكن أن تقلل من الشعور بالوحدة من خلال تعزيز مشاعر الارتباط بمكان ما.

هذه هي الدراسة الأولى التي تطال الوحدة والتي تستخدم’ البيانات في الوقت الحقيقي ‘ من التطبيق، بدلاً من طرح الأسئلة بعد وقوع الحدث.

عندما يشعر الناس بأنهم منخرطون في مجتمعهم، هذا يقلل أيضاً من الشعور بالوحدة بنسبة 21%، وإذا كانوا أيضاً يخرجون في الطبيعة، فتضاف نسبة 18 % أخرى.

وقال البروفيسور أندريا ميشيلي، مؤلف الدراسة، لصحيفة الغارديان: “يمكن أن تكون هناك جوانب مثل السمات الطبيعية والشمولية الاجتماعية التي يمكن أن تقلل من الشعور بالوحدة.”

وكتب الباحثون أنّ الناس يعانون من مستويات مختلفة من الشعور بالوحدة على مدار اليوم اعتماداً على البيئة المحيطة بهم.

شملت الدراسة 756 متطوعاً قاموا بملء أكثر من 16000 تقييم حول صحتهم العقلية ورفاهيتهم بين نيسان 2018 وآذار2020.

حتى بعد التكيف مع العمر، الجنس، الأصل العرقي، التعليم والمهنة، ظلت العلاقة موجودة بين انخفاض الشعور بالوحدة والطبيعة.

وكتب الفريق وراء الدراسة: “يتغير الشعور بالوحدة بحسب العوامل الاجتماعية والبيئية”.

“إنّ النتائج التي توصلنا إليها لها آثار محتملة على استراتيجيات الصحة العامة والتدخلات التي تهدف إلى الحد من عبء الوحدة على المجتمع”.

“وينبغي تنفيذ تدابير محددة، من شأنها أن تزيد من الاندماج الاجتماعي والاتصال بالطبيعة مع الحد من الاكتظاظ، لا سيما في المدن المكتظة بالسكان”.

أخبر كريستوفر جيدلو، خبير في الصحة التطبيقية من جامعة ستافوردشاير، والذي لم يشارك في الدراسة، صحيفة الجارديان أنّ الارتباط بالبيئات الطبيعية والتفاعلات الاجتماعية المحسنة معترف به منذ فترة طويلة.

وتضيف هذه الدراسة مزيداً من الوزن إلى الأدلة الموجودة على تقاربنا مع البيئات الطبيعية والفوائد المحتملة للرفاهية الاجتماعية.

لم يتم قياس الإلمام بالبيئات، ولكن من المرجح أن يكون له دور أيضاً، حيث يميل الناس إلى زيارة نفس البيئات الطبيعية. وقد تم ربط هذه الألفة مع الشعور بارتباط أكثر بالمكان، مع فوائد الصحة العقلية المحتملة.

“في ضوء العلاقة الراسخة بين الوحدة والصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الوفيات، فإنّ النتائج التي توصلنا إليها لها آثار محتملة على استراتيجيات الصحة العامة “، كتب مؤلفو الدراسة في ورقتهم.

على وجه التحديد، يمكن أن يساعد تعزيز المساحات الخضراء والحفاظ عليها وتحسين إمكانية المشي، في تقليل عبء الشعور بالوحدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.