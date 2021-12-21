شريحة بحجم حبة الأرز مزروعة تحت الجلد لتخزين معلومات عن لقاح كوفيد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - كشفت شركة ناشئة سويدية مقرها ستوكهولم، تدعى Epicenter النقاب عن طريقة جديدة لحمل جواز سفر لقاح كوفيد، في شريحة صغيرة مزروعة تحت جلدك.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: يمكن قراءة الشريحة من قبل أي جهاز باستخدام بروتوكول الاتصالات شبه الميدانية (NFC)وهي التكنولوجيا المستخدمة للمدفوعات غير الملموسة وأنظمة الدخول بدون مفتاح.

في شريط فيديو مشترك من قبل Epicenter، يقوم هانز إس جي أوشبلاد، الرئيس التنفيذي للتوزيع، الذي تمّ زرع الشريحة في ذراعه، بتمرير موجات الهاتف الذكي فوق يده للحصول على حالة التطعيم الخاصة به.

وقال في بيان إنّ الغرسات هي تقنية متعددة الاستخدامات للغاية يمكن استخدامها للعديد من الأشياء المختلفة، ومن المريح جداً الآن أن يكون جواز سفر كوفيد متاحاً دائماً على الزرع الخاص بك.

في 11 آذار 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ كوفيد -19، المرض الناجم عن سارس كوف -2، جائحة.

منذ ذلك الحين، سيطر الفيروس على العالم، فأغلق الشركات وأجبر الناس على التزام منازلهم لعدة أشهر.

على الرغم من أنّ عمليات الإغلاق قد خفت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، لا يزال الفيروس التاجي متفشياً ويتحول إلى متغيرات جديدة يصعب إيقافها من الانتشار.

ومع ذلك، يملك العالم الآن حق الوصول إلى اللقاحات، مما يخفف من أعراض الفيروس القاتل، ويتم توفير معلومات حالة اللقاح في شكل ورقي أو رقمي يعرف باسم جواز سفر كوفيد.

تطلب العديد من الأماكن والمطاعم والحانات وقاعات الحفلات الموسيقية والمتاحف، في جميع أنحاء الولايات المتحدة من الزوار تقديم حالة التطعيم من أجل دخول المبنى.

لذلك تريد شركة Epicenter أن تجعل تقديم هذه المعلومات سهلة قدر الإمكان.

في حالة نفاد بطارية هاتفك، يمكن الوصول إلى المعلومات أيضاً. وقال سيوبلاد:”ستستخدم هذه التكنولوجيا لهذا الغرض اليوم، وفي العام المقبل قد نستخدمها لشيء آخر.”

تقع الشريحة الصغيرة مباشرة تحت الجلد، إما في الذراع أو بين الإبهام والسبابة.

وفقاً لسج أوشبلاد، إنّ هذا الإجراء قابل للإزالة ولا يتطلب التطبيق الهاتف الخاص.

إنّ شريحة Epicenter المزروعة ليست ابتكاراً جديداً، حيث أنّ الشركة قد استخدمته لسنوات مع موظفيها.

في عام 2015، أعلنت الشركة أنها زرعت الشريحة في أكثر من 100 من موظفيها، مما يسمح لهم بفتح الأبواب أو تشغيل الطابعات أو شراء العصائر بموجة من اليد.

يتم زرع الشريحة عبر حقن بسيط ونقرة، يتم حقن الشريحة في يد الموظف.

عند تفعيلها بواسطة قارئ على بعد بضع بوصات، تتدفق كمية صغيرة من البيانات بين الجهازين عبر الموجات الكهرومغناطيسية.

وعلى الرغم من أنّ شرائح جوازات سفر كوفيد-19 ليست جاهزة للسوق بعد، فإنه من الأسلم أن نفترض أن هذه هي الطريقة التي سيتم تطبيقها في المستقبل.

وقال باتريك ميسترتون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إبيسنتر، في بيان عام 2017: “أكبر فائدة أعتقد هي الراحة.”

“انها تحل محل الكثير من الأشياء التي لديك، وأجهزة الاتصالات الأخرى، سواء كان ذلك بطاقات الائتمان أو المفاتيح.”