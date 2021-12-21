شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى دعوة جديدة لوالديها: رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الفنانة دنيا سمير غانم من حين لآخر على توجيه رسائل اشتياق ودعوات لوالديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، اللذين راحلا عن عالمنا منذ عدة أشهر بعد صراع مع المرض، حيث تنشر دنيا باستمرار الكثير من الصور لهما عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتعلن عن افتقادهما، وفى رسالة جديدة نشرت دنيا صورتها بصحبتهما قائلة "رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا".



دنيا سمير غانم

وتعود النجمة دنيا سمير غانم لاستكمال أعمالها الفنية بعد فترة حداد طويلة على وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث من المقرر أن تعود لاستئناف تصوير فيلمها "تسليم أهالى" والذى صورت منه ما يقرب من 75%، ويشارك في بطولته الفنانين بيومى فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج خالد الحلفاوى.

وفى سياق آخر، أطلق عدد من محبى الفنانة دنيا سمير غانم وزملائها بالوسط الفنى هاشتاج يحمل اسم "وحشتينا يا دنيا"، للتعبير عن دعمهم وحبهم لها وتقديرهم لعودتها الفنية من خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، واعتلت من خلالها الترندات.

وكانت دنيا سمير غانم بدأت تعيش حياتها بشكل طبيعى، بعد صدمة وفاة والديها، حيث ظهرت مؤخرا برفقة عدد من صديقاتها للاحتفال بعيد ميلاد زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز، حيث نشرت دنيا صورتها برفقة أصدقائها من خلال خاصية القصص القصيرة على إنستجرام الخاص بها.