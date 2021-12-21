شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Clifford the Big Red Dog يحقق 67 مليون دولار بعد 40 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Clifford the Big Red Dog إلى 67 مليونًا و986 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، منذ يوم 10 نوفمبر الماضى، وكان قد حقق العمل إيرادات وصل إلى 16 مليونًا و627 ألف دولار بـالعرض الافتتاحى للعمل بـ3700 دار عرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 48 مليونًا و586 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و19 ملايين و400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، العمل الجديد من إنتاج Paramount Pictures، ومن المقرر أن يطرح الفيلم بعدد كبير من دور العرض حول العالم قبل انتهاء الشهر الجارى نوفمبر.

يدور فيلم الدراما العائلية Clifford the Big Red Dog بينما تكافح تلميذة المدرسة الإعدادية إميلى إليزابيث للتأقلم فى المنزل والمدرسة، ومن ثم تكتشف وجود جرو أحمر صغيرًا، الذى سيصبح أفضل صديق لها، ولكن عندما تصبح كليفورد كلبة حمراء عملاقة فى شقتها فى مدينة نيويورك وتجذب انتباه شركة وراثية ترغب فى شراء الحيوانات، يتعين على إميلى وعمها كيسى محاربة قوى الجشع أثناء هروبهما عبر مدينة نيويورك، وعلى طول الطريق، يؤثر كليفورد على حياة كل من حوله ويعلم إميلي وعمها المعنى الحقيقي للقبول والحب غير المشروط.

الفيلم الجديد مستوحى من شخصية سكولاستيك المحبوبة، حيث سيعلم كليفورد العالم كيف يحب الكبار.

فيلم Clifford the Big Red Dog من بطولة كل من داربي كامب، جاك وايتهول، إيزاك وانج، جون كليز، سيينا جيلوري، توني هيل، ديفيد آلان جرير، هوراشيو سانز، بول رودريجيز، راسل بيترز، كيث إيويل.

قام المخرج والت بيكر، بإخراج فيلم الدراما العائلية الجديد Clifford the Big Red Dog، وقام بكتابة الفيلم الجديد عدد من المؤلفين العالميين، وهم جاي شيريك، ديفيد رون، بليز همنجواي، جاستن مالين، إلين رابوبورت، وأخيرا نورمان بريدويل.