شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مطربين عراقيين فى حفل غنائى واحد بـ موسم الرياض الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع المطربون العراقيون حاتم العراقى وسيف نبيل وأصيل هميم في حفل غنائى بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي تحمل عنوان "ليلة دجلة والفرات"، يوم الجمعة الموافق 24 من شهر ديسمبر، ويقدمون خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتهم العراقية.

وأحيا الفنان حاتم العراقى مؤخرًا، حفلاً غنائيًا في مهرجان بابل الدولى، وشاركه النجم الكبير هانى شاكر، وأعلن العراقى عن سعادته بالعودة الى هذا المهرجان العريق في وطنه العراق.

وطرح المطرب العراقى سيف نبيل مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "آه يانى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج دان حداد.

يذكر أن المطرب سيف نبيل اكتسب شهرته من مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تجاوزت أغنيته "عشك موت" حاجز الـ300 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وأغنيته "علاى أنت" تخطت حاجز الـ 200 مليون مشاهدة.